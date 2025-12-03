Telemundo Chicago elevates assistant news director to top newsroom role
Subscribe to NCS for the latest news, project case studies and product announcements in broadcast technology, creative design and engineering delivered to your inbox.
Telemundo Chicago has named José Carlos Pérez as its news director.
The promotion, which is effective immediately, was made by announcement was made by Sally Ramirez, senior vice president of news, NBCUniversal Local Chicago, which owns WSNS.
Prior to his promotion, Pérez served as assistant news director for WSNS and its sister station, NBC 5 Chicago, WMAQ, since January 2024.
In his new role, Pérez will oversee Telemundo Chicago’s editorial strategy and newsroom operations.
Pérez enters his new position with nearly two decades of newsroom leadership across Telemundo Station Group. Over the past two years, he helped guide the combined operations of NBC 5 Chicago and Telemundo Chicago.
“José Carlos is a proven newsroom leader who brings both hands‑on experience and strategic vision to this role,” said Ramirez in a statement. “His deep understanding of and compassion for Chicago’s diverse population make him the ideal person to guide our talented Telemundo Chicago newsroom team.”
Prior to joining NBC 5 and Telemundo Chicago, Pérez spent more than 11 years in news production and newsroom leadership roles with Telemundo 51 Miami (WSCV), most recently as senior executive producer and executive producer after six years as a news producer.
Pérez previously spent more than five years in Dallas-Fort Worth, Texas in various positions within NBCU Local, including the Telemundo Production Center, the Telemundo Content Center and also Telemundo 39 Dallas (KXTX). With TPC, he began as an intern and held several editing and production roles before producing newscasts for Telemundo 39 Dallas and Telemundo 60 San Antonio (KVDA).
In addition to receiving nine local Emmy Awards, Pérez was awarded a prestigious fellowship from The Carole Kneeland Project for Responsible Journalism.
Originally from Yaguajay, Sancti Spiritus, Cuba, Pérez was raised in Miami, Florida. He earned a full scholarship to Florida State University and later completed his bachelor’s degree in Broadcast Management at the University of Texas-Arlington.
The unedited Spanish version of the station’s announcement follows:
Telemundo Chicago (WSNS TV), parte de Telemundo Station Group de NBCUniversal Local, anunció hoy que el líder de sala de redacción ganador de nueve premios Emmy, José Carlos Pérez, ha sido promovido a Director de Noticias, con efecto inmediato. El anuncio fue realizado por Sally Ramirez, Vicepresidenta Sénior de Noticias de NBCUniversal Local Chicago. Antes de su promoción, Pérez se desempeñó como Subdirector de Noticias para NBC 5 Chicago (WMAQ TV) y Telemundo Chicago desde enero de 2024.
En su nuevo cargo, Pérez se encargará de la estrategia editorial y las operaciones de la sala de redacción de Telemundo Chicago, liderando a un equipo de periodistas dedicados a servir a la ciudad de Chicago y sus comunidades hispanohablantes con una cobertura informativa impactante y enfocada en la comunidad.
Pérez asume esta posición con casi dos décadas de experiencia en liderazgo de salas de redacción dentro del grupo de estaciones Telemundo. Durante los últimos dos años, ayudó a dirigir las operaciones combinadas de NBC 5 Chicago y Telemundo Chicago, impulsando la excelencia editorial y fortaleciendo el compromiso del duopolio con el periodismo confiable.
“José Carlos es un líder comprobado que aporta tanto experiencia práctica como visión estratégica a este cargo”, dijo Ramirez. “Su profundo conocimiento y empatía hacia la diversa población de Chicago lo convierten en la persona ideal para guiar a nuestro talentoso equipo de Telemundo Chicago.”
Antes de unirse a NBC 5 y Telemundo Chicago, Pérez trabajó más de 11 años en producción de noticias y roles de liderazgo en la sala de redacción de Telemundo 51 Miami (WSCV TV), desempeñándose recientemente como Productor Ejecutivo Sénior y Productor Ejecutivo, después de seis años como productor de noticias.
Pérez también pasó más de cinco años en Dallas-Fort Worth, Texas, en varios puestos dentro de NBCU Local, incluyendo el Centro de Producción de Telemundo (TPC), el Centro de Contenido de Telemundo y Telemundo 39 Dallas (KXTX TV). En TPC, comenzó como pasante y ocupó varios roles de edición y producción antes de producir noticieros para Telemundo 39 Dallas y Telemundo 60 San Antonio (KVDA TV).
Además de recibir nueve premios Emmy locales, Pérez fue galardonado con una prestigiosa beca del proyecto Carole Kneeland para el Periodismo Responsable.
Originario de Yaguajay, Sancti Spíritus, Cuba, Pérez se crió en Miami, Florida. Obtuvo una beca completa en Florida State University y posteriormente completó su licenciatura en Administración de Radiodifusión en University of Texas-Arlington.
Subscribe to NCS for the latest news, project case studies and product announcements in broadcast technology, creative design and engineering delivered to your inbox.
tags
Chicago, José Carlos Pérez, wsns
categories
Featured, Local News, People