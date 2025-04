Telemundo 47 New York makes Yilber Vega full time reporter

Subscribe to NewscastStudio for the latest news, project case studies and product announcements in broadcast technology, creative design and engineering delivered to your inbox. First Name Last Name Your Email Address (Required)

Telemundo 47 New York WNJU has elevated Yilber Vega to a full-time general assignment reporter.

“Yilber has covered important court cases from Joaquin ‘El Chapo’ Guzman to Harvey Weinstein, as well as presidential elections and extreme weather events such as Superstorm Sandy. He is professional, hard-working and shares our station’s deep commitment to the community. We are thrilled to welcome Yilber into the Telemundo 47 family as our newest general assignment reporter,” said Alexa Rodriguez, Telemundo 47 news director, in a statement.

Vega has been working with Telemundo 47 as a freelance journalist since June 2024. Prior to this time, he worked as a New York-based multiplatform journalist for CNN en Español, covering breaking news and general assignments from across the United States and around the world.

Before joining CNN, Yilber was a New York correspondent for the Colombian TV Networks NTN24 and RCN, as well as for the Colombian radio stations La FM and Caracol Radio. He was also a newscaster for Radio Unica New York. Yilber began his career in Colombia as political and governmental reporter for several Radio Networks and for the Channel 1 TV newscast show “Noticiero de las Siete.”

“Over the past year at Telemundo 47, I have been privileged to work alongside some of the finest news professionals in our industry – equally committed to excellence in journalism and service to community. It is an honor to join the Telemundo 47 family in this new capacity and I am excited to continue delivering the latest news and information that our viewers turn to each and every day,” said Yilber Vega.

Vega is bilingual in Spanish and English. He is a native of Colombia and earned a bachelor’s degree in communications from Universidad Jorge Tadeo Lozano in Bogóta.

Spanish version of station announcement

Telemundo 47/WNJU-TV anunció la incorporación del veterano periodista Yilber Vega a su galardonado equipo de noticias. Vega, un experimentado reportero con treinta años de experiencia profesional, comienza a trabajar hoy como reportero de asignaciones generales.

“Yilber ha cubierto importantes casos judiciales, desde Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán hasta Harvey Weinstein, así como elecciones presidenciales y fenómenos meteorológicos extremos como la supertormenta Sandy. Es profesional, trabajador y comparte el profundo compromiso de nuestra emisora con la comunidad. Estamos encantados de dar la bienvenida a Yilber a la familia de Telemundo 47 como nuestro nuevo reportero de asignaciones generales”, dijo Alexa Rodríguez, Directora de Noticias de Telemundo 47.

Vega ha estado trabajando con Telemundo 47 como periodista independiente desde junio de 2024. Antes de este tiempo, trabajó como periodista multiplataforma con sede en Nueva York para CNN en Español, cubriendo noticias de última hora y asignaciones generales de todo Estados Unidos y alrededor del mundo. Antes de incorporarse a la CNN, Yilber fue corresponsal en Nueva York de las cadenas de televisión colombianas NTN24 y RCN, así como de las emisoras de radio colombianas La FM y Caracol Radio. También fue locutor de Radio Única Nueva York. Yilber comenzó su carrera en Colombia como reportero político y gubernamental para varias cadenas de radio y para el Noticiero de las Siete del Canal 1 de televisión.

“Durante el último año en Telemundo 47, he tenido el privilegio de trabajar junto a algunos de los mejores profesionales de las noticias en nuestra industria – igualmente comprometidos con la excelencia en el periodismo y el servicio a la comunidad. Es un honor unirme a la familia de Telemundo 47 en esta nueva capacidad y estoy emocionado de continuar entregando las últimas noticias e información a las que nuestros televidentes recurren todos los días”, dijo Yilber Vega.

Vega es bilingüe en español e inglés. Es colombiano y licenciado en Comunicación por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.